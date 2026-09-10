Принято важное решение Канады, важный пакет мер для ПВО, – Зеленский по итогам встречи с Карни

Украина получает новую весомую поддержку для защиты своего воздушного пространства и подготовки к холодному сезону. Канада подтвердила выделение крайне важной помощи на фоне дефицита средств противовоздушной обороны в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых итогах визита в Канаду и переговоров с Марком Карни.

Детали переговоров и помощь в сфере ПВО

В ходе переговоров Канада приняла важное решение о предоставлении Украине нового пакета поддержки противовоздушной обороны.

Поскольку в мире наблюдается существенный дефицит таких систем и ракет к ним, эта помощь является чрезвычайно ценной для украинского государства.

Поддержка энергетики и шаги к миру

Помимо оборонной сферы, ключевыми темами встречи стали энергетика и укрепление устойчивости Украины перед зимним периодом. Глава государства подчеркнул важность надежного партнерства для достижения справедливого и прочного мира.

Чтобы прийти к миру, нам нужно быть сильными. Нам нужен сильный и прочный мир для нашего государства. И мы благодарны за то, что на этом пути у нас есть такие сильные друзья,

– подытожил Владимир Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность Канаде и отдельно Марку Карни за поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности.

Следует добавить, что заграничный визит президента происходит тогда, когда российские дроны, в частности, реактивные, продолжают терроризировать украинские города. В частности, под ударом оказался Павлоград – из-за вражеских обстрелов торгового центра погибли 4 человека, еще более 60 получили ранения.

Страна-агрессорка нанесла авиаудары по жилым домам в Краматорске, ранив десятки человек. Также под обстрелами оказались населенные пункты Днепропетровщины, Донбасса, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины.

Вечером враг атаковал Днепр и Киев. "Мир видит, что делает Россия. И будет поддержка для Украины", – подчеркнул Зеленский.