Зеленский в Киеве представил НБУ нового руководителя – Андрея Пышного

Владимир Зеленский представил коллективу нового руководителя Нацбанка. Им стал Андрей Пышный.

Представление состоялось 10 октября. Президент сказал, что рассчитывает на продуктивную работу единой команды правительства.

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Зеленский представил нового руководителя НБУ

Президент Украины отметил, что новый глава Национального банка Украины является опытным человеком в финансовой и банковской сферах.

Очень важно, чтобы в НБУ была атмосфера стабильности и уверенности,

– пояснил президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что он рассчитывает:

на продуктивную работу единой команды правительства и Нацбанка;

на сохранение и усиление нынешнего уровня отношений с международными финансовыми институтами;

на то, что новый глава НБУ вместе с правительством приблизит подписание новой программы с Международным валютным фондом.

В ответ Андрей Пышный заявил, что его приоритетами являются:

макрофинансовая стабильность в стране;

эффективность макроэкономической политики;

конструктивные переговоры с международными партнерами;

сохранение устойчивости банковской системы.

Следующий год (речь идет о 2023 – 24 канал) будет непростым. 38 миллиардов долларов – общая потребность в финансировании. Его привлечение – это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать,

– заявил Пышный.

По его словам, чрезвычайно важно продолжать предметные и конструктивные переговоры с международными партнерами, чтобы получить тот ресурс, который нужен Украине, чтобы выстоять, победить и начать программу восстановления.

"Национальный банк под моим председательством будет внедрять те системные масштабные реформы, которые нужны Украине для ускоренной интеграции в европейское сообщество. Могу вас заверить: как только мы увидим малейшую возможность восстановления этого реформаторского курса, в рамках которого всегда работал Национальный банк, мы его продолжим", – добавил Андрей Пышный.

Новый глава Нацбанка заверил, что институционально сильный и независимый Национальный банк – это достижение и ресурс государства, который является залогом финансовой стабильности Украины.

Стоит вспомнить, что после отставки Кирилла Шевченко, новым главой Нацбанка стал украинский политик и банкир Андрей Пышный.

Коротко об Андрее Пышном

Известно, что новый глава НБУ родом из Тернопольской области. Он учился на юридическом факультете Черновицкого университета имени Юрия Федьковича.

В 2000 году переехал в Киев и уже с 2004 до 2005 года исполнял обязанности главы правления "Ощадбанка".

С 2014 по 2020 год – глава правления АО "Ощадбанк". Подробнее о новом главе Национального банка Украины читайте по ссылке.

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