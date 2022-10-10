Представлення відбулось 10 жовтня. Президент сказав, що розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду.

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Зеленський представив нового очільника НБУ

Президент України зазначив, що новий голова Національного банку України є досвідченою людиною у фінансовій та банківській сферах.

Дуже важливо, щоб в НБУ була атмосфера стабільності та впевненості,

– пояснив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що він розраховує:

на продуктивну роботу єдиної команди уряду й Нацбанку;

на збереження та посилення нинішнього рівня відносин із міжнародними фінансовими інституціями;

на те, що новий голова НБУ разом з урядом наблизить підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом.

У відповідь Андрій Пишний заявив, що його пріоритетами є:

макрофінансова стабільність у країні;

ефективність макроекономічної політики;

конструктивні перемовини з міжнародними партнерами;

збереження стійкості банківської системи.

Наступний рік (мовиться про 2023 – 24 канал) буде непростим. 38 мільярдів доларів – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для всіх урядових організацій, над якою ми працюватимемо,

– заявив Пишний.

За його словами, надзвичайно важливо продовжувати предметні та конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який потрібен Україні, щоб вистояти, перемогти й започаткувати програму відновлення.

"Національний банк під моїм головуванням впроваджуватиме ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції у європейську спільноту. Можу вас запевнити: щойно ми побачимо найменшу можливість відновлення цього реформаторського курсу, у межах якого завжди працював Національний банк, ми його продовжимо", – додав Андрій Пишний.

Новий очільник Нацбанку запевнив, що інституційно сильний і незалежний Національний банк – це здобуток і ресурс держави, який є запорукою фінансової стабільності України.

Варто пригадати, що після відставки Кирила Шевченка, новим головою Нацбанку став український політик та банкір Андрій Пишний.

Коротко про Андрія Пишного

Відомо, що новий очільник НБУ родом з Тернопільщини. Він навчався на юридичному факультеті Чернівецького університету імені Юрія Федьковича.

У 2000 році переїхав у Київ та вже з 2004 до 2005 року виконував обов'язки голови правління "Ощадбанку".

З 2014 по 2020 роки – голова правління АТ "Ощадбанк". Детальніше про нового очільника Національного банку України читайте за посиланням.

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