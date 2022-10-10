Представлення відбулось 10 жовтня. Президент сказав, що розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду.
Зауважте Інтриги не було, – Железняк розповів, чи зміниться політика НБУ з новим очільником
Зеленський представив нового очільника НБУ
Президент України зазначив, що новий голова Національного банку України є досвідченою людиною у фінансовій та банківській сферах.
Дуже важливо, щоб в НБУ була атмосфера стабільності та впевненості,
– пояснив президент України.
Володимир Зеленський зазначив, що він розраховує:
- на продуктивну роботу єдиної команди уряду й Нацбанку;
- на збереження та посилення нинішнього рівня відносин із міжнародними фінансовими інституціями;
- на те, що новий голова НБУ разом з урядом наблизить підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом.
У відповідь Андрій Пишний заявив, що його пріоритетами є:
- макрофінансова стабільність у країні;
- ефективність макроекономічної політики;
- конструктивні перемовини з міжнародними партнерами;
- збереження стійкості банківської системи.
Наступний рік (мовиться про 2023 – 24 канал) буде непростим. 38 мільярдів доларів – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для всіх урядових організацій, над якою ми працюватимемо,
– заявив Пишний.
За його словами, надзвичайно важливо продовжувати предметні та конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який потрібен Україні, щоб вистояти, перемогти й започаткувати програму відновлення.
"Національний банк під моїм головуванням впроваджуватиме ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції у європейську спільноту. Можу вас запевнити: щойно ми побачимо найменшу можливість відновлення цього реформаторського курсу, у межах якого завжди працював Національний банк, ми його продовжимо", – додав Андрій Пишний.
Новий очільник Нацбанку запевнив, що інституційно сильний і незалежний Національний банк – це здобуток і ресурс держави, який є запорукою фінансової стабільності України.
Варто пригадати, що після відставки Кирила Шевченка, новим головою Нацбанку став український політик та банкір Андрій Пишний.
Коротко про Андрія Пишного
- Відомо, що новий очільник НБУ родом з Тернопільщини. Він навчався на юридичному факультеті Чернівецького університету імені Юрія Федьковича.
- У 2000 році переїхав у Київ та вже з 2004 до 2005 року виконував обов'язки голови правління "Ощадбанку".
- З 2014 по 2020 роки – голова правління АТ "Ощадбанк". Детальніше про нового очільника Національного банку України читайте за посиланням.
Дивіться також – чи буде долар по 50, чому Нацбанк підняв облікову ставку і що буде з цінами: відео