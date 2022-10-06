Про це 24 каналу розповів нардеп Ярослав Железняк. Раніше повідомлялось про те, що робитиме НБУ з неконтрольованим друком грошей.
Цікаво Що буде з курсом: експертка про валютний ринок в Україні
Інтриги щодо нового очільника НБУ не було
Железняк зазначив, що немає ніякої інтриги, Андрій Пишний очолить НБУ. Стати очільником НБУ за законом – важко. Там є багато критеріїв, зокрема, 10 років працювати в банківській системі. Пишний досить довгий час очолював "Ощадбанк", і його у банківській системі й міжнародні партнери досить добре знають.
З 2015 року Нацбанк став незалежною інституцією, і я дуже сподіваюсь, що ми не побачимо різниці між політикою НБУ, незалежно від того, яке прізвище буде на табличці на дверях голови Нацбанку,
– зауважив нардеп.
Він продовжив, що під час війни НБУ зробив феноменальну роботу. Можна лише подякувати за те, що курс долара не став 100 гривень.
Железняк розповів, чи зміниться політики НБУ з новим очільником: дивіться відео
Передбачити інфляцію в бюджеті неможливо
Нардеп також розказав, що в проєкті бюджету немає жодної цифри, яка говорить про інфляцію чи курс гривні. Це в пояснювальній записці макропрогноз на серпень від Мінекономіки. Поки за чинними показниками інфляції, ми йдемо краще, ніж планувалось у цьому році. Як буде наступного року, ніхто не знає.
"Головне завдання Нацбанку – стримати інфляцію. Не курс гривні, не стимулювати зростання економіки. В ідеальному світі інфляція в межах 5%. Зараз вона, зрозуміло, більша. У Мінфіну ж завдання – профінансувати видатки, на половину з яких не вистачає грошей", – наголосив Железняк.
Національний Банк України: останні новини
- Кирило Шевченко 4 жовтня подав у відставку з посади глави НБУ. Він розповів, що ухвалив таке рішення через стан здоров'я.
- Президент Володимир Зеленський 5 жовтня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови Нацбанку. Подання вже направили на розгляд Комітету.
- З початку повномасштабного вторгнення Нацбанк перейшов до політики фіксованого курсоутворення. У НБУ розповіли в якому стані валютні резерви України