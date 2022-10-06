Про це 24 каналу розповів нардеп Ярослав Железняк. Раніше повідомлялось про те, що робитиме НБУ з неконтрольованим друком грошей.

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Інтриги щодо нового очільника НБУ не було

Железняк зазначив, що немає ніякої інтриги, Андрій Пишний очолить НБУ. Стати очільником НБУ за законом – важко. Там є багато критеріїв, зокрема, 10 років працювати в банківській системі. Пишний досить довгий час очолював "Ощадбанк", і його у банківській системі й міжнародні партнери досить добре знають.

З 2015 року Нацбанк став незалежною інституцією, і я дуже сподіваюсь, що ми не побачимо різниці між політикою НБУ, незалежно від того, яке прізвище буде на табличці на дверях голови Нацбанку,

– зауважив нардеп.

Він продовжив, що під час війни НБУ зробив феноменальну роботу. Можна лише подякувати за те, що курс долара не став 100 гривень.

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Передбачити інфляцію в бюджеті неможливо

Нардеп також розказав, що в проєкті бюджету немає жодної цифри, яка говорить про інфляцію чи курс гривні. Це в пояснювальній записці макропрогноз на серпень від Мінекономіки. Поки за чинними показниками інфляції, ми йдемо краще, ніж планувалось у цьому році. Як буде наступного року, ніхто не знає.

"Головне завдання Нацбанку – стримати інфляцію. Не курс гривні, не стимулювати зростання економіки. В ідеальному світі інфляція в межах 5%. Зараз вона, зрозуміло, більша. У Мінфіну ж завдання – профінансувати видатки, на половину з яких не вистачає грошей", – наголосив Железняк.

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