Зеленский в обращении назвал ключ расширения воздушного щита над Украиной

Владимир Зеленский вечером 11 августа записал традиционное вечернее обращение к украинцам. Президент сообщил, что работа над улучшением противовоздушной обороны активно продолжается. Сейчас это один из приоритетов.

Владимир Зеленский отметил, что уже много сделано в этом направлении, но впереди еще много работы.

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Приоритетом остается максимальное усиление украинского воздушного щита. Нашей ПВО, нашей боевой авиации. Каждую ночь и каждый день украинцы страдают от российских ударов. Действительно много уже сделано для нашей возможности защищаться, но еще не все, что необходимо,

– отметил президент.

По его словам, работа с партнерами над тем, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба – не прекращается.

Боевая авиация – ключ воздушного щита

При этом, один из ключевых элементов воздушного щита любого государства, по мнению президента, – это боевая авиация.

На всех уровнях мы должны и в дальнейшем продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба – закрытие от "Шахедов" и от ракет. В том числе от северокорейских ракет,

– подчеркнул Зеленский.

Террор должен проигрывать

Также президент в обращении отметил, что сегодня, 11 августа, одна из северокорейских ракет убила на Киевщине двух человек – отца с сыном, еще три человека были ранены.

По словам Зеленского, эксперты четко установили, какая это ракета из какого района на российской территории состоялся запуск.

Будет вполне справедливым, чтобы украинцы могли отвечать на этот террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Соответствующими дальнобойными ударами по местам запуска ракет из России, соответствующим уничтожением российской военной логистики,

– отметил Зеленский.

Президент также отметил, что "террор должен проигрывать", а потому Украина и в дальнейшем будет вести переговоры с партнерами: "как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней".