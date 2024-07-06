Зеленский в обращении отреагировал на жуткую аварию на Ровенщине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении анонсировал разработку новой морской стратегии для государства. Ожидается, что она будет утверждена на СНБО в ближайшее время.

Президент также отметил важность украинских дронов в войне с Россией и выразил благодарность воинам, которые их используют. Кроме того, Зеленский рассказал о международном сотрудничестве и планах по усилению ПВО Украины.

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Как Зеленский отреагировал на жуткую аварию на Ровенщине

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в страшной аварии, произошедшей в Ровенской области вблизи села Верхов.

Грузовик ударил микроавтобус. Много людей было в нем. По состоянию на это время известно о четырнадцати погибших, и среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким,

– сообщил президент.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Все службы работают на месте аварии, вскоре правоохранители и областная власть предоставят больше информации.

Что известно о новой морской стратегии

Зеленский в своем обращении к народу анонсировал разработку новой морской стратегии. Зеленский отметил, что эта стратегия будет утверждена на заседании СНБО. Сейчас идет финализация ее пунктов.

Четко понимаем, что война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать. Мы закрепляем наши интересы, учитываем новые технологические возможности Украины и новые наши отношения с партнерами,

– добавил гарант.

Он добавил, что Украина будет способна защищать свои интересы на море, транспортные артерии и интересы союзников и партнеров.

Как Зеленский отреагировал на удары дронов по России

Зеленский также выразил благодарность всем воинам, которые обеспечивают удары украинских дронов по врагу, отметив, что украинские дроны становятся глобальным брендом.

Я благодарен всем воинам, которые обеспечивают удары наших украинских дронов. Российское государство должно чувствовать ответ на то, что оно делает против нашего государства и людей, и сейчас этот ответ ей очевиден. Украинские дроны – это уже глобальный бренд,

– сказал глава государства.

Стоит ли ожидать усиления ПВО

Президент Украины рассказал, что на этой неделе произошло усиление украинской ПВО, он также анонсировал продолжение этой тенденции на следующей неделе.

По словам Зеленского, работа с партнерами не прекращается, она происходит в рамках коалиций ПВО и F-16, и на двусторонней основе, в частности с Америкой.