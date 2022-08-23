Где сине-желтый, нет и не будет тирании: Зеленский записал обращение в День Флага

Президент Владимир Зеленский 23 августа традиционно обратился к украинцам. Он подчеркнул, что сегодняшний день показал, насколько крепким стало наше государство.

Президент отметил, что сегодня Украина отмечает День флага, когда идет борьба против самой страшной угрозы нашей государственности – российской агрессии. В то же время в этот период мы достигли наибольшего национального единства.

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Зеленский констатировал, что именно поэтому мы выстояли – потому что объединились и объединили мир вокруг настоящих ценностей. Поэтому он поблагодарил всем, кто с 24 февраля выбрал путь борьбы за то, что делает жизнь настоящей: за свободу, за независимость.

Украинский флаг – символ смелости

Президент отметил, что наш национальный флаг уже стал символом смелости, символом жизни.

Где сине-желтый, нет и не будет тирании. Где сине-желтый, нет и не будет нелюдей,

– подчеркнул глава государства.

Наше знамя есть повсюду: от передовой до столиц на всех континентах.

Завтра будем отмечать День Независимости

Зеленский отметил, что завтра мы будем отмечать наш главный национальный праздник – День Независимости. Он рассказал, что запланировали много активностей, которые подчеркнут путь, который мы прошли.

Политик подчеркнул, что ни один оккупант не чувствует себя в безопасности на нашей земле, а все коллаборанты знают, что у них нет будущего. Мы в это время не просто верим, мы видим, что у нашего государства есть перспектива.

Завтра президент планирует наградить людей, которые внесли свой вклад в нашу прочность. Они из разных сфер жизни: это наши воины и все, кто им помогает. Также – связисты, железнодорожники, спасатели, медийщики, коммунальщики, электрики, водители, волонтеры, чиновники, спортсмены, артисты.

Поэтому Зеленский попросил различные министерства, областные администрации, ВСУ, представителей СМИ предоставить свои предложения относительно того, кто заслуживает наград в День Независимости.

Крым – неотъемлемая часть Украины

Политик записывал обращение возле офиса Крымской платформы. Он символизирует, что мы заботимся о каждой частице Украины.

Крым является неотъемлемой частью нашего государства, Кры – это Украина. Мы обязательно придем в наши города Крыма, к нашим людям в Крыму и вернем им свободу,

– заверил президент.

Для этого и организовали Крымскую платформу. Сегодня состоялся ее второй саммит. Зеленский поблагодарил всех участников: это 40 лидеров, почти 60 государств и международных организаций. В частности, европейские лидеры, лидеры "Большой семерки", стран Африки, Азии, Латинской Америки.

Зеленский отметил, что Крымская платформа стала глобальным форумом. Это сообщество людей, которые помогают восстановлению мира и законности в Крыму, для Черноморского региона, для всей Европы. Это демонстрирует четкую поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

В Крыму российская агрессия началась, в Крыму и будет ее финал,

– убежден Зеленский.

Зеленский поблагодарил Дуду

В Киеве, на площади Конституции, сегодня открыли Аллею смелости – место памяти о личной силе тех людей, кто не оплошал после 24-го февраля и не отступил под давлением тирании.

Президент рассказал, что первое имя, которое представили на Аллее смелости – президента Польши Анджея Дуды, который сегодня принимал участие в Крымской платформе.

Зеленский поблагодарил его, отметив, что польский коллега ни дня за эти полгода не убавлял силы в поддержке Украины.

Харьков – город героических людей

Отдельно Зеленский обратился к нашему Харькову и всем харьковчанам. Он подчеркнул, что это героические люди и героический город. Оно имеет чувство собственного достоинства и умеет себя защищать.

Харьков неизменно поражает всех, кто приезжает и видит, как горожане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда переживают жестокое давление российских террористов.

Президент напомнил, что сегодня День Харькова, хотя городу не до праздника. Хотя он пережил много несправедливости и жестокости, это никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, которая не имеет ничего, кроме артиллерии и ракет.

"Мы обязательно освободим всю Харьковскую область. Мы найдем способ гарантировать безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю!" – подчеркнул Зеленский.

Завтра возможны провокации россиян

Президент подчеркнул, что завтра будет важный для всех нас день. К сожалению, он важен и для нашего врага. Надо осознавать, что возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары.

Президент заверил, что ВСУ, разведка и спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей. Они обязательно ответят на любое проявление российского террора. Однако Зеленский в очередной раз попросил украинцев завтра особенно соблюдать правила безопасности.

"Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", – подытожил президент.

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