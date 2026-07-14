Зеленский в среду посетит фракцию "Слуги народа": что обсудит с Корецким

15 июля Владимир Зеленский примет участие в заседании фракции "Слуги народа". С депутатами также встретится кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий.

Об этом сообщили источники 24 Канала.

Что известно о завтрашнем заседании?

В парламенте заявляют, что на 14 июля не планируется никаких закрытых мероприятий, связанных с формированием нового состава Кабинета министров.

Ожидается, что утром следующего дня кандидат на должность Премьер-министра Сергей Корецкий встретится с депутатами фракции "Слуга народа". Потом он также встретится с другими депутатскими фракциями и группами.

Кроме того, на среду запланировано расширенное заседание фракции "Слуги народа". В нем примет участие президент Владимир Зеленский.

Источники добавили, что у министра обороны Михаила Федорова также запланирована встреча с главой государства.