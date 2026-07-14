Про це повідомили джерела 24 Каналу.

Що відомо про завтрашнє засідання?

В парламенті кажуть, що на 14 липня не планується жодних закритих заходів, пов'язаних із формування нового складу Кабінету міністрів.

Натомість очікується, що вранці наступного дня кандидат на посаду Прем'єр-міністра Сергій Корецький зустрінеться із депутатами фракції "Слуга народу". Опісля він також матиме зустріч з іншими депутатськими фракціями та групами.

Крім того, на середу заплановане розширене засідання фракції "Слуги народу". У ньому візьме участь президент Володимир Зеленський.

Джерела додали, що у міністра оборони Михайла Федорова також запланована зустріч з главою держави.

Нагадаємо, минулого тижня президент Зеленський заявив, що для зміни політичної стратегії необхідно оновити Кабмін. Так він запропонував Юлії Свириденко очолити напрям у відносинах з ключовим партнером України.

Вже 14 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду Свириденко. Майбутнім очільником уряду джерела називали голову правління "Нафтогазу" та директора "Укрнафти" Сергія Корецького.