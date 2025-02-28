Трамп встретил Зеленского и отметил его нарядный образ
Президент США Дональд Трамп отметил нарядный образ Президента Украины Владимира Зеленского. На встречу в Белом доме он надел лаконичную черную одежду.
Об этом пишет 24 Канал.
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Украинская делегация встретилась с американцами
Дональд Трамп тепло встретил украинскую делегацию в Белом доме. Сразу после прибытия автомобиля с украинцами президент США обнял Владимира Зеленского и сказал, что он хорошо выглядит.
Оу, он сегодня нарядный,
– сказал Трамп.
К слову, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также удивил американцев и пользователей сети своим видом. Едва ли не впервые за три года войны он надел официальный костюм.
Дональд Трамп отметил стильную одежду Владимира Зеленского / Фото пресс-службы Офиса Президента
Момент встречи Зеленского и Трампа: смотрите видео
Напомним, украинская делегация находится в США с рабочим визитом. Чиновники уже встретились с двухпартийной делегацией Сената США, а теперь приехала лично к Дональду Трампу.
В присутствии президентов Зеленского и Трампа в Вашингтоне подпишут историческое рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. После этого ожидается, что американский и украинский лидеры дадут совместный пресс-брифинг.