Зеленский в США: главное о визите и заявлениях сторон
Владимир Зеленский приехал в США ночью 28 февраля. Этот визит незаурядный: во-первых, должны подписать соглашение о полезных ископаемых, во-вторых, это первая встреча Зеленского с Трампом как президентом. 24 Канал собирает все детали визита Зеленского в США.
Между Киевом и Вашингтоном давно существует напряжение. Журналисты пишут, что Трамп смягчил тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины. Поэтому мир нетерпеливо ожидает заявления сторон и результаты общения двух президентов.
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Визит Зеленского в США 28 февраля: главное
Встреча Зеленского и Трампа еще не началась. Сто журналистов ждут кортеж с украинским лидером. Зеленский встретился с сенаторами. Это была двухпартийная встреча перед тем, как президент отправится в Белый дом. Самолет Зеленского приземлился на авиабазе в США.
Белый дом готовится встречать Зеленского
Встреча Зеленского и Трампа еще не началась. Сто журналистов ждут кортеж с украинским лидером.
Зеленский встретился с сенаторами. Это была двухпартийная встреча перед тем, как президент отправится в Белый дом.
Самолет Зеленского приземлился на авиабазе в США.