Итоги встречи Зеленского и Эрдогана в Турции: основные тезисы из пресс-конференции президентов
Президент Украины прибыл в Турцию с рабочим визитом, чтобы встретиться с главой партнерского государства. По итогам переговоров Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели пресс-конференцию для прессы.
В пятницу, 7 июля, главы государств провели переговоры по поводу российско-украинской войны, формулы мира, саммита НАТО в Вильнюсе и других важных вопросов. Какие тезисы озвучили украинский и турецкий лидер во время общения журналистами, сообщает 24 Канал.
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Прессконференция Зеленского и Эрдогана: тезис.
Стоит сказать, что эта поездка крайне важна с точки зрения отношений между Украиной и Турцией. От нее, очевидно, будет частично зависеть вектор развития отношений между Киевом и Анкарой.
Встреча президентов Украины в Турции со СМИ: смотрите трансляцию
Начали встречу с подписания соглашения о сотрудничестве в оборонной отрасли. Протокол о сотрудничестве с украинской стороны подписал вице-премьер Александр Камышин, а с турецкой – министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир. После этого началась пресс-конференция Зеленского и Эрдогана.
Эрдоган поддерживает территориальную целостность
Эрдоган вспомнил, что в августе 2022 последний раз лично встречался с Зеленским. Они также вели много телефонных разговоров.
Несмотря на все события, украинско-турецкая дружба только усилилась. Украинский народ на 500-й день войны, который мы встретим вскоре, смело защищает территориальную целостность и независимость страны,
− отметил он.
Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция на всех платформах заявляет о поддержке территориальной целостности, суверенитете и независимости нашего государства. И это она делает от аннексии Крыма – в 2014 году – и по сей день.
Мы на практике продемонстрировали нашу солидарность с Украиной, оказывая конкретную помощь в политической, экономической, гуманитарной и технической областях. Мы также стали страной, прилагающей наибольшее усилие путем переговоров на основе международного права,
– отметил он.
Украина заслуживает членства в НАТО, – Эрдоган
Президент Турции о попытке переговоров в его стране в марте 2022 года. Кроме того, подчеркнул, что Стамбул посодействовал тому, чтобы Черноморская зерновая инициатива запустилась. Он также заявил, что хочет продолжения инициативы после 17 июля.
Украина заслуживает членства в НАТО. Я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть тот момент: от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы будем оказывать любую поддержку, чтобы Украина стала на ноги,
– добавил он.
Реджеп Эрдоган отметил, что Украине будут помогать отстраиваться турецкие компании, успешно работающие в нашем государстве на протяжении не одного года.
Он отметил, что еще одна из причин, почему он не сомневается в Украине – то, как крымские татары упорно борются за свою страну. Эрдоган еще раз поблагодарил Зеленского за обеспечение безопасности "для наших братьев и установление их статуса автономии".
Мы продолжим прилагать усилия по завершению войны на базе переговоров, находясь в полной солидарности с Украиной. Желаю, чтобы наши переговоры приносили всевозможные благополучия нашим странам, нашему региону и международному сообществу,
– отметил Эрдоган.
Владимир Зеленский поблагодарил всех присутствующих, в частности Реджепа Эрдогана. Отдельно он выразил благодарность за то, что Турция приютила у себя убегающих от войны украинцев.
Черное море должно быть пространством сотрудничества, – Зеленский
Перед выходом на пресс-конференцию лидеры государств обсудили ситуацию в Черноморском регионе.
Имеем одинаковое видение, что никто не имеет права навязывать нашим государствам и народам что-либо в Черноморском районе, что не отвечает интересам наших государств и народов. Черное море должно быть пространством сотрудничества, безопасности, а не любых кризисов или так называемых замороженных конфликтов, которые могут в любой момент разгореться и ударить по жизни и людям,
– подчеркнул Зеленский.
"Россия ведет себя так, будто ей принадлежит здесь все (в Крыму – 24 Канал). Будто она здесь хозяин. Народы нашего региона нуждаются в больших усилиях для ограничения агрессивных амбиций России и гарантирования стабильности в регионе Черного моря", – добавил он.
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку украинской формулы мира. Он подчеркнул, что важно, чтобы Турция была среди лидеров по мирным переговорам.
Отдельно поблагодарил за помощь в освобождении наших людей, которых Россия держала в плену. Он подчеркнул, что это будет помнить каждый украинец.