Зеленский ветировал закон о финотчетах партий
Источник:Верховная Рада
Президент Зеленский наложил вето на закон о финансовых отчетах политических партий. Документ с предложениями президента направили снова в парламент, его прорабатывает профильный комитет.
2 ноября законопроект 5253-1 приняла Верховная Рада. 18 ноября – документ вновь поступил в парламент.
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Общественные организации призвали президента ветировать закон
Ранее к вето президента призвали представители общественных организаций. Так в движении ЧЕСНО отметили, что предложения Зеленского учитывают обращения общественности.
Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны подать в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчет вернется в привычное русло и следующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально,
– пояснили в ЧЕСТНО.
Какие изменения предлагает внести Зеленский:
- следует исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование партий;
- вернуться к идее, что решение о принятии или отказе от государственного финансирования может принимать и съезд партии, и парламентская фракция.
Куда идут деньги – неизвестно, – общественные организации
В 2020 – 2021 годах парламентские партии получили из госбюджета почти 1,5 миллиарда гривен – как финансирование уставной деятельности и компенсацию на избирательную кампанию. Однако куда ушли эти средства – неизвестно. Также неясно, как партии тратят деньги от частных доноров. Ранее отчеты в НАПК об этом не подавали.
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Главное о замечаниях общественных активистов к закону:
- Ряд общественных организаций, среди которых – ЧЕСТНО, ГПК и Институт законодательных идей направили обращение к Зеленскому с просьбой ветировать закон.
- Подписи поставили 60 организаций, редакций и инициатив.
- Активисты предлагали также ограничить во времени действия норму, которая предлагает не считать взносами в пользу партий товары и услуги, которые распространяются третьими лицами от имени партии с целью борьбы с пандемией.