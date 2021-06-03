Размывает критерии нейтральности КСУ, – Зеленский ветировал закон об институте старост

Президент Владимир Зеленский 3 июня ветировал законопроект об институте старост. Верховная Рада одобрила документ 15 апреля.
Почему президент не одобрил законопроект
Документ совершенствует правовое регулирование института старост и образует старостинские округи. Однако в нем содержатся изменения в закон о Конституционном Суде, которые не касаются вопросов старост.
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Статью о КСУ предлагают изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей. В Офисе Президента объяснили, что все потому, что с закона исключают положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности.
Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки соответствия кандидатов на должность судьи КСУ.
Политическая нейтральность – это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом принципа верховенства права. Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС,
– говорится в сообщении.
Поэтому Зеленский предлагает парламенту исключить из законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в закон о КСУ.
Что известно о документе
- 15 апреля 239 нардепов проголосовали за законопроект №4535. Решение одобряли на внеочередном заседании.
- Согласно законопроекту, старосты могут предоставлять гражданам административные услуги.
- Для образования старостинского округа в населенном пункте должно проживать от 500 человек.
- Документ позволяет выбирать старост в городах, которые не являются административным центром.
- Кандидатуру старосты на рассмотрение сельского, поселкового или городского совета выносит председатель совета по результатам общественного обсуждения.