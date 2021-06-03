Чому президент не схвалив законопроєкт
Документ вдосконалює правове регулювання інституту старост та утворює старостинські округи. Однак у ньому містяться зміни до закону про Конституційний Суд, які не стосуються питань старост.
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Статтю про КСУ пропонують викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів. В Офісі Президента пояснили, що все тому, що з закону виключають положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності.
Виключення цих положень створює підґрунтя для довільного трактування відповідності кандидатів на посаду судді КСУ.
Політична нейтральність – це складова незалежності суддів, яка є невіддільним елементом принципу верховенства права. Отже, такі зміни до законодавства порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС,
– мовиться у повідомленні.
Тому Зеленський пропонує парламенту виключити із законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" пункт про внесення змін до закону про КСУ.
Що відомо про документ
- 15 квітня 239 нардепів проголосували за законопроєкт №4535. Рішення схвалювали на позачерговому засіданні.
- Згідно з законопроєктом, старости можуть надавати громадянам адміністративні послуги.
- Для утворення старостинського округу в населеному пункті має проживати від 500 осіб.
- Документ дозволяє обирати старост у містах, які не є адміністративним центром.
- Кандидатуру старости на розгляд сільської, селищної чи міської ради виносить голова ради за результатами громадського обговорення.