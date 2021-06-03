Почему президент не одобрил законопроект

Документ совершенствует правовое регулирование института старост и образует старостинские округи. Однако в нем содержатся изменения в закон о Конституционном Суде, которые не касаются вопросов старост.

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Статью о КСУ предлагают изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей. В Офисе Президента объяснили, что все потому, что с закона исключают положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности.

Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки соответствия кандидатов на должность судьи КСУ.

Политическая нейтральность – это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом принципа верховенства права. Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС,

– говорится в сообщении.

Поэтому Зеленский предлагает парламенту исключить из законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в закон о КСУ.

Что известно о документе