Зеленский везет Байдену список украинских пленных
Источник:24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом обсудит вопрос украинских пленных и возможности их освобождения. Для этого украинскому лидеру подготовили список незаконно задержанных или пропавших без вести.
В Украине надеются на то, что США будут способствовать возвращению украинцев домой. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из украинских телеканалов.
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Сколько имен в списках
Людмила Денисова не уточнила, сколько имен в списках, с которыми Владимир Зеленский полетел в США на переговоры с Джо Байденом. Однако, можно предположить, что он немалый.
Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повез в США,
– рассказала Денисова.
Уполномоченная по правам человека уверена, что лидеры стран обсудят вопросы возвращения пленных домой и поиски пропавших без вести.Обратите внимание! На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются пропавшими без вести 258 человек, из которых 67 – военнослужащие и резервисты. В оккупированном Крыму исчезли не менее 44 человек. Судьба 15 из них до сих пор неизвестна.
Встреча Байдена и Зеленского: главное
- 30 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский улетел в США.
- По информации СМИ сначала украинский лидер посетит Чикаго, где встретится с украинской диаспорой. Также Зеленский после встречи с Джо Байденом полетит в Сан-Франциско.
- Встречу президентов Украины и США уже дважды перенесли. Предварительно она была запланированной на 30 августа, затем на 31. Однако Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 1 сентября 2021 года.
- В программе визита предусмотрена не только встреча делегаций, но и разговор президентов с глазу на глаз.