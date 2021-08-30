Зеленский везет Байдену список украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом обсудит вопрос украинских пленных и возможности их освобождения. Для этого украинскому лидеру подготовили список незаконно задержанных или пропавших без вести.

В Украине надеются на то, что США будут способствовать возвращению украинцев домой. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из украинских телеканалов.

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Сколько имен в списках

Людмила Денисова не уточнила, сколько имен в списках, с которыми Владимир Зеленский полетел в США на переговоры с Джо Байденом. Однако, можно предположить, что он немалый.

Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повез в США,

– рассказала Денисова.

Уполномоченная по правам человека уверена, что лидеры стран обсудят вопросы возвращения пленных домой и поиски пропавших без вести.

Встреча Байдена и Зеленского: главное

30 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский улетел в США.

По информации СМИ сначала украинский лидер посетит Чикаго, где встретится с украинской диаспорой. Также Зеленский после встречи с Джо Байденом полетит в Сан-Франциско.

Встречу президентов Украины и США уже дважды перенесли. Предварительно она была запланированной на 30 августа, затем на 31. Однако Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 1 сентября 2021 года.

В программе визита предусмотрена не только встреча делегаций, но и разговор президентов с глазу на глаз.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются пропавшими без вести 258 человек, из которых 67 – военнослужащие и резервисты. В оккупированном Крыму исчезли не менее 44 человек. Судьба 15 из них до сих пор неизвестна.