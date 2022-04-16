Зеленский отметил 237 военнослужащих ВСУ государственными наградами, из них 34 – посмертно

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы о награждении наших военных. 237 военнослужащих ВСУ отмечены государственными наградами, более 30 из них – посмертно.

Об этом глава государства рассказал в своем новом видеообращении, обнародованном вечером пятницы, 16 апреля.

Читайте также ВСУ уже закошмарили российскую авиацию, – Зеленский

Подписал указы о награждении наших военных – 237 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 34 – посмертно,

– заметил Зеленский.

Он также добавил, что за личный пример героизма, чрезвычайно эффективные боевые действия и конкретные и важные результаты для сохранения позиций нашей армии и изгнания оккупантов, звание Героя Украины присвоено полковнику Кащенко Дмитрию. Мужчина является командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

На тему – Ночное обращение Зеленского за 15 апреля: смотрите видео