Зеленский внес в Раду законопроект о Большом государственном гербе Украины
Источник:24 канал
В День Конституции, 28 июня, Владимир Зеленский поздравил граждан с праздником с трибуны парламента. Во время выступления президент заявил, что внес в Верховную Раду проект закона о Большом государственном гербе Украины.
Глава государства отметил, что докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании первый глава страны Леонид Кравчук.
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Согласно статье 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой,
– сказал Владимир Зеленский.
Он также поблагодарил многих депутатов и фракции, которые приобщены к этому процессу. По словам президента, законопроект очень важен.Обратите внимание! В Украине 28 июня 2021 года отмечают 25-летие Конституции.
- Ее приняли через 5 лет после провозглашения независимости.
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