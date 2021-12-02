Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве
Источник:Верховная Рада
Владимир Зеленский внес на рассмотрение нардепов законопроект о двойном гражданстве. Этот документ глава государства определил как безотлагательный.
Соответствующий законопроект №6368 поступил в парламент 2 декабря. Его сразу передали на рассмотрение руководству.
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Согласно действующему законодательству, если украинец добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако происходит это не автоматически, а исключительно со дня выдачи президентского указа в отношении конкретного человека. Поэтому многие украинцы сейчас фактически имеют и другие гражданства.
Инициатором законопроекта является президент
Об этом законопроекте глава государства высказался накануне, 1 декабря, во время выступления в Верховной Раде. Он подчеркнул, что вопрос множественного гражданства важен для украинской диаспоры. Мол, принятие этого решения позволит украинцам со всего мира чувствовать себя не людьми украинского происхождения, а именно гражданами Украины.
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Что этому предшествовало
- Вопросом двойного гражданства в Украине еще в конце февраля 2021 года заинтересовались в СНБО. Там подчеркнули, что власти нужно четко знать, нет ли у кандидатов на государственные должности другого гражданства.
- В марте президент Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое касается противодействия угрозам нацбезопасности в сфере гражданства. Кабмин, ЦИК и СБУ предоставили 2 месяца, чтобы проанализировать соответствующее законодательство.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает идею двойного гражданства для украинцев. Впрочем, подчеркнул, что должно быть одно исключение – государство-агрессор Россия.