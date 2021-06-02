Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Президент Владимир Зеленский 2 июня внес в Верховную Раду законопроект в отношении предотвращения угрозы олигархов. Документ глава государства обозначил как неотложный.

Детали законопроекта президента

Президентский законопроект называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Его номер – 5599.

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Документ передали на рассмотрение руководства. На данный момент текста законопроекта нет.

Главным по обработке является комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Что известно о борьбе Зеленского с олигархами

15 апреля во время заседания Совета нацбезопасности и обороны глава государства инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха. Над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.

По словам Зеленского, этот документ является одним из приоритетов. Его задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

28 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента еще нет окончательного варианта законопроекта. Он отметил, что к наработке документа привлекли также Министерство юстиции.

Кстати, пресс-секретарь олигарха Рината Ахметова отреагировала на попытку Зеленского уменьшить влияние олигархов. Она подчеркнула, что проблема страны, мол, не в отдельных личностях, а в коррупции и неэффективном управлении.