Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона о защите политзаключенных и их семей, пострадавших в результате агрессии против Украины. Речь идет о законодательных механизмах для социальной и правовой защиты.

Законопроект, в частности, предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы вследствие агрессии против Украины. Также документ будет определять полномочия членов комиссии.

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Комиссия будет иметь право подавать запросы, если это нужно для получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения.

Кроме того, Зеленский инициирует ряд тематических законопроектов. В частности, проект изменений в Налоговый кодекс Украины.

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