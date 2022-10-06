Зеленский внес в Раду кандидатуру Пышного на должность главы НБУ

Проект постановления был обнародован на сайте Верховной Рады. Заседание комитета запланировано на 19 часов вечера 6 октября.

Накануне депутаты проголосовали за освобождение от должности главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Уже скоро могут признать вместо него политика Андрея Пышного. Андрей Пышный – украинский политик и банкир. Раньше был председателем правления государственного "Ощадбанка".

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Кадровые изменения в НБУ: что известно

Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко 4 октября подал в отставку. Утром в четверг, 6 октября, Национальное антикоррупционное бюро и САП сообщили ему о подозрении в хищении средств. В частности, речь идет о деятельности Шевченко в "Укргазбанке". До октября 2014 Шевченко был первым заместителем руководителя этого финансового учреждения. С 2015 года – главой "Укргазбанка".

По данным следствия, в течение 2014-2019 годов 5 должностных лиц Укргазбанка незаконно вывели из финансового учреждения 206 миллионов гривен.

Преступная схема работала так: деньги из госбанка выводили из-за оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий. На самом же деле посредничество было только на бумаге.

Схема хищения средств в "Укргазбанке" / Фото НБУ