Зеленский призвал Раду ратифицировать Римский статут: что это значит

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но до сих пор не ратифицировала его. Стало известно, что президент Зеленский внес в парламент пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

На сегодня 124 страны ратифицировали Римский статут. Он позволяет МУС открывать расследование в отношении конкретных людей, которые совершили тяжелые международные преступления. Также МУС имеет полномочия расследовать даже деятельность высшего руководства государства, что не под силу национальному правосудию.

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Что предлагает Зеленский

Президент внес в Раду законопроект под номером 0285, который собственно предусматривает ратификацию Украиной положений Римского статута МУС.

В проекте закона говорится, что Киев ратифицирует документ с дополнительной нормой. Согласно ей, МУС не будет иметь юрисдикции в отношении граждан Украины относительно совершения военных преступлений в течение 7 лет после ратификации.

Президент также внес отдельный законопроект под номером 1484, которым дополняет статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского статута МУС

Следует отметить, что Украина собирается присоединиться к обновленной версии устава МУС, так называемых Кампальских поправок 2010 года, которые предусматривают ответственность за преступление агрессии. Впрочем, к сожалению, ответственность не распространяется на страны, которые не ратифицировали Кампальские поправки, в частности Россию.

Что даст Украине ратификация устава МУС

В Офисе президента объяснили важность ратификации Римского статута. Так, по словам заместителя председателя ОП Ирины Мудрой, это позволит:

увеличить эффективность работы Суда в отношении Украины и фактически предоставит "возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем";

усилить рассмотрение текущих дел, открыть новые и обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников;

упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду МУС для потерпевших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений;

Украина сможет отстаивать свои интересы в МУС, в частности путем работы в Ассамблее государств-участников МУС, предложения своего кандидата на должность судьи и участия в выборе судей и прокурора Суда.

Мудрая подчеркнула, что ратификация Римского статута "не означает, что появится риск привлечения наших военных и других граждан к ответственности".