Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве
Источник:24 канал
Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве. По его словам, в мире есть 65 миллионов украинцев.
Президент заявил, что для украинцев, проживающих за рубежом, важен вопрос множественного гражданства. В частности, в США, Канаде и Евросоюзе.
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Как рассказал Зеленский, впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины.
Сегодня (1 декабря – 24 канал) я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов,
– подчеркнул президент.
Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве: смотрите видео
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Двойное гражданство в Украине: последние новости
- Владимир Зеленский в марте ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно двойного гражданства. Алексей Данилов заявил, что "мы движемся в сторону цивилизованных государств, которые разрешают двойное гражданство".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с государствами Евросоюза и другими "дружественными странами".
- Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине. Премьер-министр отметил, что во многих цивилизованных странах это обычная норма.