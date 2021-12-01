Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве. По его словам, в мире есть 65 миллионов украинцев.

Президент заявил, что для украинцев, проживающих за рубежом, важен вопрос множественного гражданства. В частности, в США, Канаде и Евросоюзе.

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Как рассказал Зеленский, впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины.

Сегодня (1 декабря – 24 канал) я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов,

– подчеркнул президент.

В Украине запрещено двойное гражданство, однако ведут разговоры, чтобы его разрешить. В частности, такое обещание украинской диаспоре в США дал президент Владимир Зеленский.

Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве: смотрите видео

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