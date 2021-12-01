Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве

1 декабря 2021 , 10:45
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Источник:

24 канал

Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве. По его словам, в мире есть 65 миллионов украинцев.

Президент заявил, что для украинцев, проживающих за рубежом, важен вопрос множественного гражданства. В частности, в США, Канаде и Евросоюзе.

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Как рассказал Зеленский, впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины.

Сегодня (1 декабря – 24 канал) я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов,
– подчеркнул президент.

Обратите внимание! В Украине запрещено двойное гражданство, однако ведут разговоры, чтобы его разрешить. В частности, такое обещание украинской диаспоре в США дал президент Владимир Зеленский.

Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве: смотрите видео

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Двойное гражданство в Украине: последние новости

  • Владимир Зеленский в марте ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно двойного гражданства. Алексей Данилов заявил, что "мы движемся в сторону цивилизованных государств, которые разрешают двойное гражданство".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с государствами Евросоюза и другими "дружественными странами".
  • Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине. Премьер-министр отметил, что во многих цивилизованных странах это обычная норма.
Автор: Тетяна Кійовська