Зеленский впервые объяснил, что предусматривает "неядерное сдерживание России"

Владимир Зеленский предлагает разместить пакет неядерного сдерживания России на территории Украины. Это поможет заставить Россию сесть за стол переговоров и защититься от агрессии в будущем.

Об этом президент Украины заявил во время выступления в Европейском совете. Также он сообщил, что представил партнерам План победы, передает 24 Канал.

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Что означает "неядерное сдерживание России"

В Плане победы третий пункт плана касается неядерного сдерживания России. В нем есть секретные приложения, о которых знают лишь некоторые партнеры. Во время выступления в ВР президент Украины не раскрывал деталей, но во время речи в Европейском совете объяснил, что предусматривает "неядерное сдерживание".

"Неядерное сдерживание России" – это, в частности, размещение на территории Украины "ракетного пакета",

– заявил Зеленский.

Так, президент объяснил, что предлагает разместить на территории Украины пакет сдерживания, который или заставит Россию к участию в реальных мирных переговорах, или позволит уничтожить их военные объекты.

"Это концепция мира благодаря силе – для этого пункта", – добавил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что уже сообщил все детали по "Неядерному сдерживанию" тем партнерам, которые способны это сделать. Говорится о США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз. И мы сможем применить пакет сдерживания, только если Россия не прекратит войну,

– резюмировал Зеленский.

Напомним, что План победы состоит из 5 пунктов: приглашение Украины в НАТО, вопросы обороны и сдерживания врага, стратегический экономический потенциал и послевоенное время.