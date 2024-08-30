Зеленский впервые прокомментировал отставку Олещука

Президент уволил командующего Воздушными силами.

В традиционном вечернем обращении глава государства 30 августа озвучил свое новое кадровое решение.

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Отставка Олещука

Президент сообщил, что решил уволить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Также он поблагодарил всех украинских военных летчиков, инженеров, воинов мобильных огневых групп, расчетов ПВО, всех, кто действительно бьется для Украины – для результата.

"И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", – отметил Зеленский.

Напомним, что недавно стало известно о потере Украиной первого F-16. Это произошло во время отражения вражеского массированного обстрела 26 августа. Тогда погиб известный летчик Алексей Месь.