Мир возможен уже в 2025 году: Зеленский впервые прокомментировал разговор с Трампом

Владимир Зеленский поговорил с президентом США. Он раскрыл некоторые детали их разговора.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили 19 марта относительно ситуации в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента.

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Содержательный и откровенный разговор

Зеленский поблагодарил Трампа за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. По его словам, эта встреча команд значительно помогла двигаться к прекращению войны. Он отметил, что Украина и США должны продолжать сотрудничество для достижения реального прекращения войны и длительного мира.

Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством в этом году можно достичь длительного мира,

– написал Зеленский.

Также Трамп поделился деталями разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые обсуждались.

Работа продолжится, что бы ни случилось

Украинский лидер отметил, что одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. президент поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что готова его реализовать.

Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение. Мы будем продолжать работать, чтобы это произошло,

– добавил лидер Украины.

Зеленский рассказал Трампу о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.

Мы говорили о ситуации в Курской области, касались вопроса освобождения военнопленных, возвращения забранных российскими войсками украинских детей,

– пояснил президент.

Встреча в ближайшие дни

Также Зеленский рассказал, что он и Трамп поручили командам решить технические вопросы, связанные с выполнением и расширением режима частичного прекращения огня. Украинская и американская делегации готовы в ближайшие дни встретиться в Саудовской Аравии, чтобы продолжить координацию шагов к миру.

Также отметили положительную работу наших советников и представителей – Рубио, Вальца, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова, Палисы.

Украинский президент поблагодарил Дональда Трампа и народ США за поддержку. Также он отметил, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Зеленский также еще раз подчеркнул важность концепции президента Трампа о мире через силу.