Зеленский во время встречи с Меркель не понял, кто даст Украине гарантии по газу

Президент Зеленский 22 августа в Киеве провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Одной из главных тем разговора был "Северный поток-2". После завершения встречи глава Украины заявил, что так и не понял, кто будет гарантировать экономическую безопасность Украине после 2024 года.

Именно в 2024 году завершается контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины. Зеленский сказал, что во время встречи с Меркель услышал только общие вещи.

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Президент хочет понять, какие будут конкретные гарантии

Я хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наша страна после того, как закончится договор 24 года, и кто дает конкретные гарантии Украине,

– пояснил президент Украины.

Зеленский отметил, что уже 23 августа состоится встреча министров энергетики Украины, США и Германии. Президент надеется, что на этот раз разговор будет более конкретным.

Запланирована встреча министров энергетики США, Германии и Украины

Глава государства не исключает, что руководители ведомства будут говорить о переходе на зеленую энергетику, но это потребует много денег и времени.

Меркель говорит, что будет настаивать на продлении контракта по транзиту

Отметим, что Меркель во время итоговой пресс-конференции в Киеве заявила, что Берлин будет настаивать на продлении контракта по транзиту российского газа через территорию Украины. Якобы об этом канцлер и сообщила президенту России Путину 20 августа.

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