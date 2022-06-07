Зеленский вручил госнаграды украинским медийщикам и членам семей погибших в войне
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 6 июня наградил журналистов по случаю их профессионального праздника. Также он вручил государственные награды членам семей представителей СМИ, погибшим в результате российского вторжения.
Глава государства поблагодарил всех медийщиков, которые на протяжении 103 дней российского вторжения и 8 лет войны России против Украины талантливо и искренне выполняли свою работу в кадре и вне его.
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Зеленский вручил награды медийщикам
Президент 6 июня наградил журналистов и членов семей медийщиков, погибших во время полномасштабной войны.
Не хочется говорить лишних слов и отнимать ваше время. Я думаю, что журналисты лучше всех знают, что такое цена слова и цена времени. Особенно в это сложное время для нашего государства – время войны,
– заметил президент.
Он поблагодарил работников СМИ, которые несут правду и защищают наше государство, как и бойцы ВСУ и весь украинский народ.
"Несете правду и важную информацию – очень мощные, веские смыслы, которые могут стать для нашего государства большим преимуществом в этой борьбе, в которой мы точно победим", – подчеркнул глава государства.
После выступления президент вручил государственные награды за весомый вклад в развитие журналистики, высокий профессионализм и добросовестный труд. Он рассказал, что с 24 февраля из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 32 работника украинских и иностранных медиа. Зеленский вспомнил всех их поименно . Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Президент вручил награды медийщикам / Фото Офиса Президента
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Зеленский наградил 2 журналистов из Луганской области
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что президент отметил государственными наградами двух журналистов из Луганской области:
- корреспондент ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Анастасию Волкову;
- фотокорреспондента украинского национального информационного агентства "Укринформ" Алексея Ковалева.
Президент вручил каждому из них орден "За награды" III степени. Гайдай рассказал, что с 24 февраля, когда большинство жителей области, в том числе почти все журналисты, вынуждены были покинуть свои дома, Ковалев и Волкова вместе с немногими коллегами остались в Луганской области.
"На сайте "Укринформа" в течение февраля - апреля выложено много фотографий Алексея, которые запечатлели повседневную жизнь людей в трудное время войны в Северодонецке и окрестных населенных пунктах", - добавил глава ОВА.
Президент наградил журналистов из Луганщины / Фото Сергея Гайдая
Также Ковалев помогал в волонтерском штабе и вместе с единомышленниками положил начало неформальному "ГТС: городское телевидение Северодонецка", которое ежедневно подбадривало оставшихся в городе гражданских.
"Почти по всей области уже отсутствовал кабельный Интернет, едва работал мобильный. Поэтому, чтобы сотни тысяч луганчан смогли увидеть родные дома и улицы, Алексей Ковалев почти каждый день преодолевал несколько километров, чтобы присоединиться к оборудованию Starlink – на тот момент единственной в городе станции", – отметил Гайдай.
В свою очередь Волкова выехала из Луганщины последней. Она сделала ряд репортажей для зрителей национального телемарафона, в частности из почти захваченного Рубежного и Лисичанска и Северодонецка, пылавших в результате вражеских обстрелов.
"В мае, уже эвакуировавшись в более безопасный регион, Анастасия регулярно возвращалась в родную область и продолжала снимать уничтоженные россиянами дома и инфраструктурные объекты, общалась с людьми, мотивировала их уехать", - отметил Гайдай.
Глава ОВА подытожил, что Ковалев привез в Киев украинский флаг из Северодонецка. Президент 6 июня написал на нем: "Встретимся в Славянске, Луганске и Северодонецке".
Зеленский подписал флаг, привезенный из Северодонецка / Фото Сергея Гайдая
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