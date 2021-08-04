Зеленский вручил медаль 12-летней украинке, которая во время наводнения спасла 4 детей

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретился с 12-летней Татьяной Тулайдан, ее родителями и младшим братом. Во время наводнения на Закарпатье в июле 2021 года девочка спасла жизнь 4 детей.

Владимир Зеленский вручил девочке медаль "За спасенную жизнь". Татьяну Тулайдан наградили в соответствии с указом президента от 21 июля.

К теме Спасла 4 детей от наводнения на Закарпатье: Зеленский наградил 12-летнюю девочку

"Так выглядят наши настоящие украинские герои. Хочу лично вручить тебе отличие Президента Украины – медаль "За спасенную жизнь", – сказал Владимир Зеленский во время встречи со школьницей.

Президент отметил, что для него – большая честь познакомиться с храброй девочкой лично. Первая леди Елена Зеленская отметила, что такие героические поступки детей свидетельствуют о достойном примере в их семье. Она поблагодарила родителей Татьяны за воспитание дочери.

Президент и первая леди встретились с 12-летней школьницей / Фото Офиса Президента

В то же время родители школьницы отметили, что после последствий наводнения дом постепенно приводят в порядок. Также на встрече обсудили меры, которые могли бы предотвратить возникновение стихийных бедствий и защитить жителей районов, где они возможны.



Первая леди поблагодарила родителей Татьяны за воспитание дочери / Фото Офиса Президента

Что известно о храбром поступке школьницы