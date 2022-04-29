Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников-героев Украины
Источник:Офис Президента
Президент Украины вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины. Также награды получили члены семей военных, удостоенных этого звания посмертно.
Торжественная церемония награждения прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса Президента.
Главное Украинцы выбили россиян из Русской Лозовой, минус 23 тысячи оккупантов: основное за 65 день войны
Зеленский вручил награды защитникам Украины
Глава государства подчеркнул, что это для него большая честь, ведь они ежедневно борются для нас за жизнь и свободу.
Мы будем всегда благодарны всем, кто встал на защиту нашего государства в этой войне, развязанной Россией. И всегда будем помнить каждого и каждую, кто отдал жизнь за Украину и за каждого из нас,
– отметил Владимир Зеленский.
Президент отметил, что от имени всего украинского народа склоняет голову перед родными героев, павших за Украину.
Да, награду получили:
- подполковник Сергей Бурковский
- капитан Виталий Гураль
- старший лейтенант Дмитрий Дозирчий
- полковник Александр Зугравый
- генерал-лейтенант Сергей Наев
- полковник Дмитрий Кащенко
- майор Александр Кукурба
- подполковник ПС ВСУ Вячеслав Цыганков
- капитан ВС ВСУ Олег Пасечник
- полковник Медицинских сил ВСУ Александр Слесаренко
- подполковник ВСУ Леонид Хода
Трое были удостоены ордена "Золотая Звезда" посмертно:
- сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Балюк
- мастер-сержант Сухопутных войск Александр Цюпак
- майор Павел Сбитов
К теме: Зеленский наградил воинским званием Герой Украины: смотрите видео