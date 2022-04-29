Зеленский вручил награды военным и членам семей погибших защитников-героев Украины

Президент Украины вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины. Также награды получили члены семей военных, удостоенных этого звания посмертно.

Торжественная церемония награждения прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса Президента.

Главное Украинцы выбили россиян из Русской Лозовой, минус 23 тысячи оккупантов: основное за 65 день войны

Зеленский вручил награды защитникам Украины

Глава государства подчеркнул, что это для него большая честь, ведь они ежедневно борются для нас за жизнь и свободу.

Мы будем всегда благодарны всем, кто встал на защиту нашего государства в этой войне, развязанной Россией. И всегда будем помнить каждого и каждую, кто отдал жизнь за Украину и за каждого из нас,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что от имени всего украинского народа склоняет голову перед родными героев, павших за Украину.

Да, награду получили:

подполковник Сергей Бурковский

капитан Виталий Гураль

старший лейтенант Дмитрий Дозирчий

полковник Александр Зугравый

генерал-лейтенант Сергей Наев

полковник Дмитрий Кащенко

майор Александр Кукурба

подполковник ПС ВСУ Вячеслав Цыганков

капитан ВС ВСУ Олег Пасечник

полковник Медицинских сил ВСУ Александр Слесаренко

подполковник ВСУ Леонид Хода

Трое были удостоены ордена "Золотая Звезда" посмертно:

сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Балюк

мастер-сержант Сухопутных войск Александр Цюпак

майор Павел Сбитов

К теме: Зеленский наградил воинским званием Герой Украины: смотрите видео