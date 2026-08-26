Зеленский наградил Андрея Билецкого и Эдуарда Колодия орденами "Золотая звезда"

Украинские защитники продолжают получать высшие государственные награды за исключительное мужество в горячих точках фронта. Владимир Зеленский лично поблагодарил воинов, которые сдерживают вражеские штурмы и отстаивают свободу страны.

Как сообщил Президент Украины в своем официальном телеграм-канале, он вручил ордена "Золотая звезда" Героям Украины Андрею Билецкому и Эдуарду Колодию.

Что известно о Билецком и Колодии?

Андрей Билецкий – украинский военный и политик, бригадный генерал и командир Третьего армейского корпуса ВСУ, который возглавляет его с марта 2025 года. В 2014 году он создал батальон "Азов" и стал его первым командиром.

Впоследствии основал 3-ю отдельную штурмовую бригаду, что стало основой Третьего армейского корпуса. В 2014–2019 годах Билецкий был народным депутатом и возглавлял партию "Национальный корпус". После начала полномасштабной войны командовал боевыми подразделениями во время обороны Киевской области и Бахмута.

Эдуард Колодий в 2014 году воевал в Донецкой области в составе 25-й бригады, участвовал в боях за освобождение населенных пунктов и рейдовых операциях в Бахмуте, Дебальцево, Углегорске, Ждановке и Нижней Крынке. Сейчас полковник командует 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригадой.

Борьба за украинские корни и независимость

Глава государства наградил другими государственными наградами военнослужащих, участвующих в Александровской операции.

Во время вручения наград Владимир Зеленский выразил глубокую благодарность бойцам за защиту страны на самых сложных участках фронта.

"Спасибо за защиту государства на самых сложных направлениях, везде, где есть украинские корни. Враг всегда хочет стереть все украинское, потому что наша история длиннее, чем любая агрессия России и любая история в Москве. И за это нужно бороться. Благодарен воинам за службу и за силу, благодаря которой мы сохраняем нашу независимость", – подчеркнул президент.

Президент наградил государственными наградами бойцов на Александровском направлении: смотрите видео

Как уже сообщалось на нашем сайте, Владимир Зеленский вместе с Михаилом Драпатым посетили десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады на Александровском направлении.

Также напомним, что ранее Андрей Билецкий получил звание Героя Украины в соответствии с указом главы государства.