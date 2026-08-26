Як повідомив Президент України у своєму офіційному телеграм-каналі, він вручив ордени "Золота Зірка" Героям України Андрію Білецькому та Едуарду Колодію.

Що відомо про Білецького й Колодія?

Андрій Білецький – український військовий і політик, бригадний генерал та командир Третього армійського корпусу ЗСУ, який очолює його з березня 2025 року. У 2014 році він створив батальйон "Азов" і став його першим командиром.

Згодом заснував 3-тю окрему штурмову бригаду, що стала основою Третього армійського корпусу. У 2014 – 2019 роках Білецький був народним депутатом та очолював партію "Національний корпус". Після початку повномасштабної війни командував бойовими підрозділами під час оборони Київщини та Бахмута.

Едуар Колодій у 2014 році воював на Донеччині у складі 25-ї бригади, брав участь у боях за звільнення населених пунктів та рейдових операціях у Бахмуті, Дебальцевому, Вуглегірську, Жданівці й Нижній Кринці. Нині полковник командує 79-ю окремою десантно-штурмовою Таврійською бригадою.

Боротьба за українське коріння та незалежність

Глава держави відзначив іншими державними нагородами військовослужбовців, які беруть участь в Олександрівській операції.

Під час вручення відзнак Володимир Зеленський висловив глибоку вдячність бійцям за захист країни на найскладніших ділянках фронту.

"Дякую за захист держави на найскладніших напрямках, всюди, де є українське коріння. Ворог завжди хоче викреслити все українське, бо історія наша довша, ніж будь-яка агресія Росії і будь-яка історія в Москві. І за це треба боротися. Вдячний воїнам за службу і за силу, завдяки якій ми зберігаємо нашу незалежність", – наголосив президент.

Президент відзначив державними нагородами бійців на Олександрівському напрямку: дивіться відео

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Володимир Зеленський разом із Михайлом Драпатим відвідали десантників 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Олександрівському напрямку.

Також нагадаємо, що раніше Андрій Білецький отримав звання Героя України відповідно до указу глави держави.