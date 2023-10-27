"Каждое имя Героя – это имя подвига": Зеленский вручил награды родным погибших защитников

Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным Героев ВСУ и СБУ, удостоенные звания Героя Украины посмертно. Награды получила 21 семья погибших защитников.

Церемония вручения государственных наград прошла 27 октября в Белом зале Героев Украины Мариинского дворца. Погибших Героев почтили минутой молчания.

Смотрите также На войне против России погиб победитель Беговой лиги Run Ukraine Дмитрий Одинец

21 Герой Украины получил награду посмертно

Президент Украины во время вручения наград семьям погибших Героев подчеркнул, что такими подвигами, которые каждый день совершают украинские воины, могли бы гордиться в любой стране мира. Зеленский также подчеркнул, что Героев и их мужественные подвиги никогда не забудут, об этом свидетельствуют и награды.

Это честь для меня – вручить ордена "Золотая Звезда" родным наших героев. Двадцать один Герой Украины. Посмертно. Я очень хочу, чтобы эти государственные награды означали, что о наших героях никогда не забудут. Что их имена и истории будут знать. Что Украина всегда будет им благодарна. Потому что каждое имя героя – это имя подвига, имя спасения людей, позиций, государства,

– заявил Зеленский на церемонии вручения наград.

Семьям погибших Героев вручили ордена "Золотая Звезда": смотрите видео

Посмертно награды получили семьи Героев:

младшего сержанта Святослава Алексапольского,

летчика, майора Александра Бориса,

капитана Степана Воробца,

командира группы специальной разведки, младшего сержанта Евгения Глобы,

спецназначения ССО ВСУ, главного сержанта Владимира Дудченко,

оператора дрона, солдата Евгения Зиновьева,

старшего лейтенанта Юрия Канюка,

младшего сержанта Дмитрия Крамара,

полковника Игоря Ляшенко,

солдата Максима Ляха,

командира стрелковой роты, лейтенанта Николая Макаревича,

оператора-разведчика, солдата Василия Матийчука,

младшего сержанта Сергея Мищенко,

майора Вадима Одуда,

старшего сержанта Владимира Примаченко,

сержанта Михаила Реуцкого,

сержанта Владимира Совы-Лесовца,

капитана Олега Тарахкала,

капитан Игоря Небося,

подполковника Владимира Украинца.

В церемонии вручения орденов также приняли участие Алексей Данилов, Рустем Умеров, Валерий Залужный, Василий Малыш и Сергей Шаптала.