Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским воинам, имеющим звание Героя Украины
18 мая 2022 , 16:19Читати новину українською
Источник:сайт Президента Украины
Украинские военные в войне против российских захватчиков проявили невероятное мастерство и отвагу. Им удалось сломать все планы врага и нанести россиянам безумные потери.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил наших воинов орденом "Золотая Звезда". Его вручают Героям Украины за выдающийся геройский поступок.
Читайте также Андрей Шевченко стал первым посольством UNITED 24