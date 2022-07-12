Зеленский встретился с министром национальной обороны Польши и поблагодарил за поддержку

Владимир Зеленский 12 июля встретился с Мариушем Блащаком – министром национальной обороны Польши. Президент подчеркнул, что ведомство поддерживает силу украинской армии.

Зеленский в первую очередь поблагодарил за поддержку, которую Польша оказывает Украине, сообщает 24 канал. В частности, помощь гражданам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны россии против Украины.

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Украинский лидер поблагодарил своего польского коллегу Анджея Дуду от имени украинцев. Зеленский выразил благодарность Министерству обороны Польши.

Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, прочность Вооруженных Сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии,

– заявил президент.

Зеленский выразил убеждение, что уже в мирное время отношения между Украиной и Польшей будут развиваться, а страны будут еще больше сближаться.

Блащак поблагодарил Зеленского и всех украинцев за стойкость в противостоянии российской агрессии.

"Спасибо, господин президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", – заявил Блащак.

Зеленский встретился с Блащаком: смотрите видео

Зеленский об особом статусе поляков

Во время вечернего обращения 11 июля президент Зеленский заявил, что уже направил в Верховную Раду законопроект об особом статусе поляков. Украинский лидер заметил, что поляки делали для украинцев все. Польский народ заслуживает благодарности и аналогичного отношения.

Зеленский подчеркнул, что, в частности, предлагает предоставлять полякам возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, а также получить право на:

трудоустройство;

осуществление хозяйственной деятельности;

обучение в украинских вузах;

медицинское обслуживание.

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