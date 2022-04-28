Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем
Владимир Зеленский в четверг, 28 апреля, встретился с Антониу Гутеррешем. Генсек ООН прибыл в Киев.
Зеленский подчеркнул, что поддержка ООН для Украины очень важна. Особенно во время открытой войны. Президент назвал визит генсека ООН в Киев важным сигналом, сообщает 24 канал.
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Украинский лидер подчеркнул: очень важно, что Гутерреш увидел все своими глазами. Генсек ООН не ограничился визитом в Киев, а также отправился в Бородянку.
Зеленский назвал приоритеты разговора
Президент заявил, что в повестке дня есть несколько вопросов, связанных с безопасностью. Зеленский подчеркнул, что из-за блокирования портов и разрушения инфраструктуры возникает вопрос продовольственной безопасности Европы, Азии и стран Африки.
Украина хочет остаться надежным партнером по поставке продуктов. Зеленский подчеркнул, что это не только вопросы экономики и бизнеса. Речь идет о человечности, гуманности, надежности.
Зеленский подчеркнул, что планирует обсудить с генсеком ООН следующие вопросы:
- разблокировка городов (прежде всего – на Востоке и Юге). Президент подчеркнул, что необходимо эвакуировать раненых и унести тела убитых;
- гуманитарной помощи;
- разблокировка морских портов.
Гутерреш о визите в Бородянку
- Генсек ООН посетил Бородянку .
- Увиденное поразило Гутерреша. Он признался, что вообразил свою семью, которая могла бы быть в одном из разрушенных домов. Гутерреш также вообразил своих внучек, бегущих в панике.
- Генсек ООН подчеркнул, что подобная война является абсолютным злом. С жертвами и пострадавшими должны быть сердца всех людей.
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