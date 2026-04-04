Эрдоган предлагает провести мирные переговоры в Стамбуле, – Зеленский

4 апреля Владимир Зеленский побывал в Стамбуле. Там он провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С турецким коллегой Владимир Зеленский обсудил двусторонние отношения между странами, ситуацию в Европе и Ближнем Востоке. Об этом рассказал сам украинский лидер.

О чем говорили Зеленский и Эрдоган в Стамбуле?

По словам главы государства, политики договорились о новых шагах в сотрудничестве в вопросе безопасности. "Это касается, прежде всего, тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт", – уточнил политик и добавил, что команды в ближайшие дни финализуют детали.

Кроме того, президенты обсудили реализацию совместных проектов по строительству газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

Благодарен президенту и народу Турции за последовательную поддержку нашей независимости и территориальной целостности,

– подчеркнул Зеленский.

В комментарии для СМИ президент рассказал, что говорил с Эрдоганом о войне в Украине. Турецкий лидер предложил провести мирные переговоры в Стамбуле.

Мы готовы приехать, готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате,

– заявил Зеленский.

Кстати, во время визита в Стамбул президент Украины встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

С Его Всесвятостью президент обсудил судьбы украинских детей и развитие церкви в Украине.

Также Зеленский проинформировал Варфоломея о переговорном процессе для достижения мира.

Политик пригласил Его Всесвятость навестить Украину с визитом для духовной поддержки наших людей 24 августа.

Встреча с Варфоломеем / Фото телеграмм-канал Зеленского

