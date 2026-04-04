24 Канал Новости Украины Эрдоган предлагает провести мирные переговоры в Стамбуле, – Зеленский
4 апреля, 19:02
Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Эрдоган предложил провести мирные переговоры в Стамбуле.
  • Зеленский заявил, что готов ко встрече на уровне лидеров в любом формате.

4 апреля Владимир Зеленский побывал в Стамбуле. Там он провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С турецким коллегой Владимир Зеленский обсудил двусторонние отношения между странами, ситуацию в Европе и Ближнем Востоке. Об этом рассказал сам украинский лидер.

О чем говорили Зеленский и Эрдоган в Стамбуле?

По словам главы государства, политики договорились о новых шагах в сотрудничестве в вопросе безопасности. "Это касается, прежде всего, тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт", – уточнил политик и добавил, что команды в ближайшие дни финализуют детали.

Кроме того, президенты обсудили реализацию совместных проектов по строительству газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

Благодарен президенту и народу Турции за последовательную поддержку нашей независимости и территориальной целостности,
 – подчеркнул Зеленский.

В комментарии для СМИ президент рассказал, что говорил с Эрдоганом о войне в Украине. Турецкий лидер предложил провести мирные переговоры в Стамбуле. 

Мы готовы приехать, готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате,
 – заявил Зеленский. 

Кстати, во время визита в Стамбул президент Украины встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем. 

С Его Всесвятостью президент обсудил судьбы украинских детей и развитие церкви в Украине.

Также Зеленский проинформировал Варфоломея о переговорном процессе для достижения мира. 

Политик пригласил Его Всесвятость навестить Украину с визитом для духовной поддержки наших людей 24 августа.

Что известно о мирных переговорах США, Украины и России?

  • Украина уже долгое время не проводила переговоры с российской стороной. У нее была только встреча с американцами.
  • Известно, что трехсторонние переговоры были запланированы на начало марта, но фактически сорвались из-за начала военной операции США в Иране.
  • С этого времени трехсторонней встречи не было. Американская сторона настаивала на том, чтобы она состоялась в США. А россияне были против, предлагая Швейцарию или Турцию как места проведения переговоров.
  • Недавно Владимир Зеленский предложил США новый формат переговоров: американская сторона может приехать сначала в Киев, а затем в Москву.
  • По словам президента, Россия через американцев передала, что у Украины есть два месяца, чтобы выйти из Донбасса, иначе условия мира изменятся.
  • Кремль заявляет, что не устанавливал дедлайн для вывода украинских войск из Донбасса. Дмитрий Песков отметил, что отведение ВСУ могло бы стать первым шагом к урегулированию конфликта.