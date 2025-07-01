Зеленский встретился с Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом, который недавно прибыл в Киев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского президента. Политики уже обсудили несколько важных вопросов относительно войны.

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О чем поговорили Зеленский и Келлог?

Владимир Зеленский и Кит Келлог прежде всего обсудили вопросы по достижению мира в Украине, в частности то, какие возможности для этого сейчас существуют, и что можно сделать, чтобы приблизить его.

По словам украинского президента, для этого нужны усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой, а также санкции против России и тех, кто ей помогает.

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Президент Украины также выразил надежду на лидерство США в этом вопросе, поскольку, по его мнению, Москва не остановится, если не остановить ее "неадекватные амбиции", в частности, в отношении Украины, путем силы.

Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа,

– написал Зеленский.

Напомним, Кит Келлог 14 июля прибыл в Украину. На тот момент сообщалось, что в рамках визита спецпредставителя США планируется обсуждение усиления сотрудничества между украинской стороной и США.