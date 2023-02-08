Зеленский впервые встретился с королем Чарльзом
Источник:твиттер Королевской семьи
Президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с визитом в Великобританию. Там он уже встретился с королем Чарльзом.
У сети уже появилось фото встречи президента Украины и британского монарха. Перед этим глава государства выступил в парламенте.
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Президент встретился с королем Британии
Во время своей поездки в Британию Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III. Это первая встреча украинского президента и британского монарха.
В сети появилось фото, где можно увидеть, как король Чарльз в классическом костюме встречается с военным лидером. В свою очередь, Зеленский надел джемпер и брюки в военном стиле.
Встреча прошла в Букингемском дворце. Об этом рассказали в твиттере Королевской семьи.
Глава государства уже прокомментировал встречу с британским королем.
Встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Поздравил с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу,
– отметил президент.
Зеленский добавил, что для него честь быть первым Президентом Украины за всю историю украино-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх.
"Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании", – подытожил глава государства.
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Кратко о визите Зеленского в Великобританию
Информация о том, что Зеленский прилетит в Великобританию, появилась утром 8 февраля. Об этом писали иностранные СМИ, украинская сторона не комментировала.
Около 12:40 по киевскому времени самолет с главой Украины приземлился в аэропорту Станстед на севере столицы Британии.
Зеленский уже встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Также у президента запланирована встреча с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании.
Следует отметить, что это первая поездка Зеленского в Британию с начала полномасштабного вторжения и вторая – за границу.