Зеленский встретился с Макроном в Гааге: Украина может получить больше истребителей Mirage

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гааге. Они обсудили в частности возможность передачи Украине дополнительных истребителей Mirage.

Лидеры обсудили в частности ход развития коалиции желающих и ожидания от саммита НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

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Зеленский встретился с Макроном

Зеленский и Макрон обсудили возможность расширить воздушный флот Украины дополнительными истребителями Mirage, а также о сопроизводстве и инвестициях в дроны-перехватчики.

Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем,

– отметил президент.

Лидеры также обсудили развитие коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введение жестких санкций против России.

"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы (потолок цен, – 24 Канал) на нефть и газ", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил лично Макрона и французский народ за поддержку.