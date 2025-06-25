Зеленский встретился с Макроном в Гааге: Украина может получить больше истребителей Mirage
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность передачи Украине дополнительных истребителей Mirage, сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики.
- Обсуждались также развитие коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введение жестких санкций против России с акцентом на ценовые ограничения на нефть и газ.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гааге. Они обсудили в частности возможность передачи Украине дополнительных истребителей Mirage.
Лидеры обсудили в частности ход развития коалиции желающих и ожидания от саммита НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
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Зеленский встретился с Макроном
Зеленский и Макрон обсудили возможность расширить воздушный флот Украины дополнительными истребителями Mirage, а также о сопроизводстве и инвестициях в дроны-перехватчики.
Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем,
– отметил президент.
Лидеры также обсудили развитие коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введение жестких санкций против России.
"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы (потолок цен, – 24 Канал) на нефть и газ", – отметил Зеленский.
Он также поблагодарил лично Макрона и французский народ за поддержку.