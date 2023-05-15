Макрон пообещал мощную военную помощь в ближайшие недели: что получит Украина

Вечером 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, куда глава государства прибыл с визитом. По итогам переговоров лидеры опубликовали совместное заявление.

Президент Франции отметил поддержку Украины. Макрон подчеркнул, что наше государство будет получать поддержку столько времени, сколько необходимо, а Париж будет помогать нам как индивидуально, так и в рамках инициатив ЕС, НАТО, ООН и других организаций.

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Мощная военная поддержка от Франции

В совместном заявлении президентов говорится, что в ближайшие недели во Франции состоятся учения нескольких украинских батальонов, которые оснастят французской бронетехникой, в том числе легкими танками AMX-10RC.

В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России.

– говорится в заявлении.

Другие важные положения заявления

Франция осуждает войну, начатую Россией и вместе с Украиной призывает страну-террориста покинуть территорию Запорожской АЭС, поскольку вражеские войска создают там угрозу;

Франция продолжает оказывать Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку. В частности, в Украину прибыли 2 передвижных лаборатории ДНК, которые помогут в расследовании военных преступлений России;

Франция поддерживает украинскую формулу мира и работает над некоторыми ее положениями и готова сотрудничать с нашей страной для обеспечения как можно более широкого международного участия в Глобальном саммите мира;

Франция поддерживает проведение специального трибунала для наказания русских военных преступников. Также Париж будет продолжать работу над созданием механизма возмещений ущерба, нанесенного Россией;

Украина и Франция согласны с необходимостью усилить коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций, чтобы ослабить способность Кремля продолжать ведение войны;

Франция поддерживает Украину по пути в Евросоюз и НАТО.

Заграничные визиты Зеленского

13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, а также премьером Джорджией Мелони. Впоследствии глава государства отметил, что по итогам переговоров существуют важные решения по защите украинского неба.

В Ватикане Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском. Глава государства обсудил с понтификом гуманитарные вопросы и судьбу депортированных россиянами детей.

14 мая президент прибыл в Германию, где встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом. Германия подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО. После встреч Владимир Зеленский отправился в Аахен, где получил награду Карла Великого. К слову, на церемонии награждения глава государства встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

После визита в Германию Владимир Зеленский отправился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.