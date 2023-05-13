Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане и сделал ему многозначительный подарок

Президент Владимир Зеленский 13 мая прибыл в Италию. В Ватикане он встретился с Папой Римским.

Понтифик сделал главе государства подарок. Он принял Зеленского не в Апостольском дворце, а в так называемой Аулетте, примыкающей к залу Павла VI.

Затем украинский лидер также встретился с архиепископом Полем Ричардом Галлахером, Секретарем по отношениям Святого Престола с государствами и международными организациями.

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Зеленский встретился с Папой Римским

Папа Франциск поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за визит в Ватикан.

Я благодарю вас за этот визит,

– сказал понтифик, приветствуя Зеленского.

Украинский лидер ответил, что для него это большая честь.

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Франциск подарил главе государства бронзовую скульптуру оливковой ветви как символ мира, а также специальные издания документов понтификата, в частности:

Послание на Всемирный день мира в этом году,

сборник "Энциклика о мире в Украине", в который вошли все его выступления на тему войны в Украине в течение первых 9 месяцев полномасштабной российской агрессии.

В свою очередь президент подарил Папе картину "Утрата, 2022-58" украинского художника Алексея Ревики, посвященную гибели детей в результате войны, и композицию "Неопалимая" Юрия Вакуленко, изображающую икону Матери Божьей в огне, вырезанную на пластине бронежилета.

Следует отметить, что встреча Зеленского и Папы состоялась после того, как Ватикан, не раскрывая деталей, заявил, что у него есть мирный план для Украины. Вероятно, в центре внимания во время переговоров был именно он.

Зеленский встретился с Папой Римским / Фото Vatican News

Как сообщает пресс-служба Святого Престола, разговор Папы с Зеленским завершился представлением делегации и обменом подарками. Во время переговоров речь шла о гуманитарной и политической ситуации в Украине, вызванной войной.

Папа заверил в своих постоянных молитвах и подчеркнул неотложность "жестов человечности" по поводу самых беспомощных, невинных жертв войны. Оба согласились относительно необходимости и дальше осуществлять гуманитарные усилия для поддержки украинцев.

Встретился с Папой Римским Франциском. Благодарен за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев. Напомнил и о десятках тысяч депортированных детей. Должны приложить все усилия для возвращения их домой. Кроме того, попросил осудить российские преступления в Украине. Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором,

– сообщил Зеленский.

Кроме этого, он рассказал понтифику об украинской формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира и предложил ему присоединиться к ее реализации.

Это была вторая встреча Папы Франциска и Владимира Зеленского, совершившего свой первый визит в Ватикан 8 февраля 2020 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину понтифик трижды общался с президентом по телефону. Первый такой разговор состоялся уже 26 февраля 2022 года. Две недели назад, 27 апреля, Папа Франциск принимал в Ватикане премьер-министра Дмитрия Шмыгаля.