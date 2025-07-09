Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля прибыл с визитом в Італию. Известно, что глава государства уже встретился с Папой Римским в Ватикане.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Святой престол.
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Зеленский встретился с Папой Римским
В среду, 9 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV.
Святейший Отец этим утром принял на аудиенции его достопочтенность господина Владимира Зеленского, президента Украины, и сопровождение,
– говорится в сообщении Святого престола.
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Напомним, украинский гарант Владимир Зеленский 9 июля прибыл в Рим. Согласно программе визита Владимира Зеленского, запланированы следующие события:
- аудиенция у Папы Римского Льва XIV,
- встреча с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой,
- встреча со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Ранее президент рассказывал, что в Риме также состоится встреча "коалиции желающих".