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9 июля, 14:04
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Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля прибыл с визитом в Італию. Известно, что глава государства уже встретился с Папой Римским в Ватикане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Святой престол.

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Зеленский встретился с Папой Римским

В среду, 9 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV.

Святейший Отец этим утром принял на аудиенции его достопочтенность господина Владимира Зеленского, президента Украины, и сопровождение, 
– говорится в сообщении Святого престола.

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Напомним, украинский гарант Владимир Зеленский 9 июля прибыл в Рим. Согласно программе визита Владимира Зеленского, запланированы следующие события:

  • аудиенция у Папы Римского Льва XIV,
  • встреча с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой,
  • встреча со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Ранее президент рассказывал, что в Риме также состоится встреча "коалиции желающих".