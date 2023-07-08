Обсудили формулу мира и депортацию детей: Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем

Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. В соборе также прошел поминальный молебен о жертвах войны в Украине.

Встреча с Патриархом состоялась во время визита Президента Украины в Стамбул. Зеленский проинформировал Вселенского Патриарха о ситуации на фронте и недавних преступлениях агрессора против гражданских украинцев.

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Обсудили украинскую формулу мира

В ходе встречи Президент Украины выразил благодарность Его Всесвятости за непреклонную поддержку нашей страны, молитвы за мир, осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам, пострадавшим в результате войны России против Украины.

Я хочу поблагодарить Его Всесвятость. Сегодня важный день – наша борьба длится уже 500 дней – с момента полномасштабного вторжения. У нас есть поддержка Его Всесвятости, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине,

– заявил Зеленский.

Также он обсудилс Патриархом Варфоломеем украинскую формулу мира и возвращение незаконно депортированных из Украины детей. Со своей стороны, Вселенский Патриарх отметил важность достижения мира в Украине.

"Вселенский Патриархат как Матерь-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне. Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов", – сказал Патриарх Варфоломей.

Встреча с Вселенским Патриархом / Фото ОП

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