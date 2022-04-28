Сотрудничество в энергетике и поддержка Украины: о чем Зеленский говорил с премьером Болгарии

Украинский лидер Владимир Зеленский 28 апреля встретился с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Переговоры президент Украины назвал содержательными.

После разговора политики вышли к журналистам на совместный брифинг. О главном из встречи Зеленского с Петковым – читайте далее.

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Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за поддержку Украины и украинского народа. Во время переговоров политики обсудили все ключевые вопросы, которые требовали внимания.

Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке надежных друзей, которые бы отстояли право на жизнь для нашего народа, а также право на наше собственное государство и европейское будущее,

– сказал украинский лидер.

О чем договорились политики

Налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Такое сотрудничество, по мнению Зеленского, будет выгодным и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. Взаимодействие в энергетической сфере. Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. Достигнуты договоренности по налаживанию транспортировки аграрной продукции из Украины через Черноморский порт Варны.

Болгария поддерживает вступление Украины в ЕС

Президент Украины заявил, что Болгария поддержит решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз на следующем заседании Европейского совета.

Я очень рад, что наши партнеры признают то, что Украина заслуживает и уже заслужила ускоренную процедуру вступления нашего государства в ЕС,

– заявил Зеленский.

Он также поблагодарил премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова за четкую и последовательную поддержку европейского будущего Украины. Кроме того, Болгария выразила готовность принять участие в послевоенном восстановлении нашей страны, в частности в одном из южных регионов.

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Как сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, его страна будет способствовать экспорту украинской электроэнергии и предоставит порт "Варна" как логистический хаб для перевалки муки и подсолнечника.

"Болгария с радостью будет способствовать экспорту украинской электроэнергии в Болгарию и на Балканы. Это даст нам прекрасную возможность получить дополнительную электроэнергию, а вам – свободные средства, в которых вы так нуждаетесь", – добавил сказал Петков.

Он выразил абсолютную уверенность в победе Украины в войне против России.

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Позиция Болгарии в войне России против Украины

Болгария с самого начала российского нападения на Украину заявила о своей поддержке украинского народа.

Страна начала принимать украинский беженцев, а премьер Болгарии открыл кампанию по сбору средств для помощи украинского народа.

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