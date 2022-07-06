Зеленский встретился с премьером Ирландии: детали исторического визита

Владимир Зеленский 6 июля встретился с Михолом Мартином – премьером Ирландии. С визитом в Киев он прибыл впервые в истории украино-ирландских отношений.

Зеленский подчеркнул, что этот визит проходит в тяжелое время. Идет война за украинскую независимость.

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Украинский лидер подчеркнул, что с самого начала полномасштабного вторжения России в отношениях Украины и Ирландии появилась новая страница. Атмосфера отношений – тёплая и предметная.

Украина благодарна Ирландии за искреннюю поддержку суверенитета, территориальной целостности нашего государства, за поддержку наших европейских стремлений, а также наших людей, вынужденных искать за границей спасения от боевых действий на украинской земле,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что Ирландия упразднила визы для украинцев. Этот принципиальный жест солидарности Украина будет всегда помнить.

Зеленский и Мартин обсудили 7 пакет санкций

"Наши ирландские друзья вполне понимают угрозы, созданные этой российской войной против Украины и против всего демократического мира", – заявил Зеленский.

В Офисе Президента заявили, что украинский лидер и премьер Ирландии обсудили следующие вопросы:

продовольственной безопасности;

энергетики;

подготовку 7 пакета санкций против России;

путь Украины к полноправному членству в ЕС;

активное восстановление территорий, уже освободившихся от российских захватчиков.

Зеленский напомнил, что Сенат Ирландии принял резолюцию о признании преступлений российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа. Президент подчеркнул, что Украина очень ценит такое решение.

Что сказал Мартин

Премьер Ирландии подчеркнул, что Россия должна закончить свою агрессию.

"Использование террора против гражданского населения – это военные преступления. И те, кто отвечает за эти действия, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности", – заявил Мартин.

Мартин посетил Киевщину

Во время визита в Украину премьер Ирландии посетил Бородянку, Бучу и Ирпень. Делегация проехала мимо аэропорта Гостомеля. Кроме того, Мартин проехал увидевший разбомбленные склады, торговые центры и автозаправочные станции.

Премьер заявил, что "трудно осознать сокрушительность и бесчеловечность нападений России".

Заметьте заявления Зеленского и Михола Мартина: смотрите видео