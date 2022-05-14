Зеленский встретился с сенаторами США во главе с Митчеллом Макконнеллом

В Украину прибыла делегация Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом. Политики встретились с Владимиром Зеленским.

Украинский президент подчеркнул, что это мощный сигнал двухпартийной поддержки со стороны Конгресса США и американского народа.

Кстати Конгресс США должен принять дополнительную помощь Украине до 19 мая, чтобы не было задержек

Зеленский поблагодарил за лидерство Штатов относительно помощи в нашей борьбе не только за свое государство, но и за демократические ценности и свободы.

Мы очень ценим это,

– подчеркнул Зеленский.

Россию следует признать государством-террористом

Он добавил, что Россия совершает геноцид против украинского народа. Агрессор совершает военные преступления, которые ужасают весь мир, например пытки, массовые расстрелы, изнасилования.

Президент отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, принятии Конгрессом законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью. Кроме того, важно усиливать давление на банковский сектор страны-агрессора.

"Считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма, – подытожил глава государства.

Встреча Зеленского с сенаторами / Фото ОП:

Визиты американских чиновников

В Киев 1 мая приехала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она тоже встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Президент подчеркнул, что визит американского чиновника является сигналом мощной поддержки Украины народом Соединенных Штатов. Пелоси отметила, что этот визит предназначен для того, чтобы поблагодарить украинцев за их свободу. Вашингтон обещает поддерживать Украину до конца войны.

24 апреля в Киев приезжали глава Пентагона Ллойд Остин и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Они тоже встречались с руководством государства. Затем Блинкен заверил, что Россия в этой войне терпит неудачу, а Украина имеет успех.

Помощь от США

К слову, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он предполагает упрощенный процесс предоставления оружия нашему государству. Это историческое событие, ведь такую процедуру во второй раз запустили после Второй мировой войны.

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