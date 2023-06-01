Зеленский в Молдове встретился с Вучичем: неожиданно затронули тему санкций против России
Источник:Александар Вучич
В ходе саммита Европейского политического сообщества в Молдове президент Зеленский встретился с главой Сербии Александрам Вучичем. Лидеры государства имели "короткий и конкретный разговор".
Об этом, в частности, написал глава Сербии у себя в инстаграмме. Разговор политиков касался наложения санкции на страну-агрессорку.
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Позиция Сербии осталась неизменной
У нас был короткий и корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство. Мы приняли свое решение в марте 2022 г. и определили свою позицию. Вы никогда не можете изменить чью-либо позицию одним разговором,
– говорится в сообщении Вучича.
Президент Сербии подчеркнул, что его государство проводит собственную политику, что это независимая уважающая Украину страна.
Он также добавил, что во встрече также принимал участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель.
Позиция Сербии по отношению к России: коротко
- Сербия не стала вводить санкции против России, хотя осудила вторжение Российской Федерации на территорию Украины.
- Весной они проголосовали за исключение России из Совета ООН по правам человека, а осенью осудили попытку аннексии четырех областей Украины.
- Как известно, мажоритарным акционером единственной компании, занимающейся добычей и импортом нефти в Сербии, является российская "Газпром нефть".